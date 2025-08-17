生後3ヵ月のコーギー犬→『成長で耳が立った』と思ったら…予想外の『愛おしすぎる光景』に3万いいね集まる「可愛い」「垂れ耳も最高」と絶賛
X（旧Twitter）で話題になっているのは、生後3ヵ月のコーギーさんのお姿。成長とともに立ったはずのお耳が…まさかの可愛すぎる光景は記事執筆時点で120万回を超えて表示されており、3.4万件のいいねが寄せられることとなりました。
生後3ヵ月のコーギー犬→立ったはずの耳が…
Xアカウント『@corgi_corone』に投稿されたのは、コーギー「コロネ」くんのお姿。
この投稿の約1週間前、成長とともにコロネくんのお耳が完全に立ったことを報告されていた飼い主さんでしたが…。
予想外の『可愛すぎる光景』に3万いいね
左耳だけが再び垂れてきたことに驚かれたのだそう。ピンと立った大きな右耳に対して、ぺったんと垂れた左耳…。
懸命にサークルの柵におててを掛けて立ち上がるそのお姿は、まるでアニメのキャラクターのように愛くるしいものだったといいます。
コロネくんが見せてくれたそのお姿は、多くの人々を悶絶させ、笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「立ったと思ったらまた垂れて、そのまま垂れ耳のコーギーちゃんがいます！」「垂れ耳も可愛いです」「可愛い子が可愛い耳で可愛いポーズしてる」など、多くのコメントが寄せられています。
日々成長するお姿にほっこり♡
2025年4月16日生まれのコロネくんは、現在生後3ヵ月の、まさに育ち盛りのわんぱく盛り。日々さまざまな経験をしながら、成長するお姿はあまりにも尊いもの。
飼い主さんに溺愛されながら、成長するお姿は多くの人々にコーギーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を発信し続けています。
