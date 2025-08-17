◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１７日・バンテリンドーム）

中日は、延長１２回に勝ち越しを許して敗戦。６日以来の３連敗で、借金は今季最多の１２に膨らんだ。

この日は、日本球界復帰後、１軍初登板となる藤浪晋太郎投手が先発した。藤浪は、６日のイースタン・リーグ巨人戦では、４回途中５失点で、７四死球。２死球はいずれも右打者だったこともあり、“藤浪対策”として、球団では初めて左打者９人を並べた。主砲の細川、長距離砲のチェイビス、堅守の田中ら、右打者がスタメンを外れた。５月２３日阪神戦以来、今季４度目のスタメン起用となった樋口がプロ初安打を放ち、この日昇格した板山は猛打賞と奮起したが、勝利には結びつかなかった。

試合後、井上監督は、左打者を並べたオーダーについて、「けが人は出したくないし、ベストオーダーでは臨めない。しょうがない、そのピッチャー立てられたんだったら。普段、出てないような控えのメンバーを出しながら、左（打者）を並べる策しかこちらは（でき）ない。癪（しゃく）には触るけど、右（打者）の細川や石伊に万が一のことがあったら、と思ったら、他の監督さんもそうするんじゃないかなと思う」と語気を強めた。