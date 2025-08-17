Instagramアカウント「bellaver_6」で話題になっているのは、小鳥を気に入ってしまったわんこのお姿。あまりにも執着する姿に思わず感動してしまうほど…！その光景は、記事執筆時点で58万9000回を超えて再生されており、「守ってるな～」「天使みたいな子」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：自分用に買った『1000円の鳥のおもちゃ』→犬が気に入ってしまい…まさかの『絶対に触らせてくれない光景』】

小鳥の置物を買ったら…

投稿主さんが、インテリアショップで小鳥の置物を買ってきたときのこと。人の声に反応してピヨピヨと鳴くその置物は、見た目もリアルで本物の鳥のよう。ナチュラルインテリアのちょうどいいワンポイントになってくれそうで、ひと目で気に入ったといいます。

しかし、小鳥を気に入ったのは投稿主さんだけではありませんでした。愛犬のポメ柴『ベラ』ちゃんも、愛らしい小鳥に夢中になってしまったのです…！ベラちゃんは、床に置かれた小鳥を愛でるように近距離で見つめ続けていたとか。その暑い眼差しから、小鳥を本当に可愛がっていることが伝わります…。

絶対に触らせてくれない

いたずら心が芽生えた投稿主さんは、試しに小鳥を触ってみることにしたそうです。すると、ベラちゃんはけたたましい声で鳴いて威嚇！！小鳥を盗られまいと必死になって抗議してきたといいます。

投稿主さんが謝罪したあとも、警戒心が解けない様子のベラちゃん。再び戻された小鳥をさらに近距離から見つめ、誰にも盗られないよう監視していたとか。視線で圧をかけて「絶対に触るな」と訴えてくる表情から、小鳥への深い愛が伝わるのでした♡

この投稿には、「愛着湧いて大事にしてるんだな」「本当に気に入ってるんだね」「めっちゃ怒るし文句も言ってるw」など、多くのコメントが寄せられています。

小鳥をいじめてみたら…

小鳥の頼もしい監視員となったベラちゃんは、どんなときでも小鳥の安全管理を怠りません。またまたいたずら心が芽生えた投稿主さんが、小鳥にパンチする真似をしてみると…。

その様子を椅子の影からジロリと覗いていたベラちゃんが、ダッシュで投稿主さんの元にやってきたそうです。そして、けたたましく吠えて投稿主さんに注意したのだとか。小鳥を気に入ってしまったベラちゃん、これからも頼れる監視員として小鳥を守り続けていくことでしょう！

