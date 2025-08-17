¡ÚÃæÆü¡ÛµÕÅ¾£³Ï¢ÇÔ¤Ç¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿12¡Ä£³°Ì¡¦DeNA¤È¤Ï£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇCS¤Ë²«¿®¹æ
¡¡ÃæÆü¤Ï£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ£³Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î¡Ö£±£²¡×¤È¤Ê¤ê¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Îº¹¤Ï£µ¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£±¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Ë¾åÎÓ¤¬£Ä£å£Î£Á£²ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Á¡£¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡££³Ï¢ÇÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë¾¾ÍÕ¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ìÈ¯¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£·²óÆó»àËþÎÝ¤«¤é£Ä£å£Î£Á£³ÈÖ¼ê¡¦µÜ¾ë¤ÎË½Åê¤Ç£²¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¤Æ£´¡½£²¤È¾¡¤Á±Û¤·¡£¤·¤«¤·¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦À¶¿å¤¬£¸²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÎÓ¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡±äÄ¹£±£²²ó¤Ë¤Ï£·ÈÖ¼ê¡¦ÇßÌî¤¬°ì»àËþÎÝ¤«¤éÎÓ¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·¤ÆËü»öµÙ¤¹¡££Á¥¯¥é¥¹¤¬±ó¤Î¤¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤Ë²«¿®¹æ¤¬Åô¤Ã¤¿¡£