¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô£Ó¡¦¥¥Ã¥É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡×¡¡½ÉÅ¨¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ËÇÔ¤ì¡Ä·è¾¡£Ô¤ËÆÏ¤«¤º
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ëàÍß¿¼¤Çò¸×á¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯ºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£·Æü¡¢ÉÍ¾¾¡Ë¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£´¾¡£±ÇÔ£±Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£¹¤Î£Á£Ú£Í¤¬¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£±ÇÔ£²Ê¬¤±¤Î¥¥Ã¥É¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð·è¾¡£Ô¡Ê£²£°Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¥¥Ã¥É¤¬Á°²¦¼Ô¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤òÇË¤ê¡¢Æ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£Ìó£·¤«·î¤Ö¤ê¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç½ÉÅ¨¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¥¥Ã¥É¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î±¦µÓ¤Ë½¸Ãæ¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥í¥ó¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¾ì³°¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤âÊü¤¿¤ì¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥§¥¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥®¥Õ¥È¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤·¡¢¹õ¸×µÓ»¦¤Ç¹Ê¤ê¾å¤²¤ÆÈ¿·â¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¥¥Ã¥É¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¥¥Ã¥É¤Ï¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤¬¤Ç£±°ÌÄÌ²á¡£¾¡¤ÁÅÀ£¹¤Î£Á£Ú£Í¡¢ÍùÆî¤¬¼¡ÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢£Á£Ú£Í¤¬Ä¾ÀÜ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢£²°Ì¤Ç·è¾¡£Ô¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£³¾¡£²ÇÔ£²Ê¬¤±¾¡¤ÁÅÀ£¸¤ÇÁ´¸ø¼°Àï¤ò½ªÎ»¤·¤¿¥¥Ã¥É¤ÏÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¤¤º¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡Ö¥®¥ê¥®¥êÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²ù¤·¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö»ä¤ÏÍß¿¼¤¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Á°¤ò¸«¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤ÆÀï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ï¥ó¥À¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¹µ¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£