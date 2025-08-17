生田絵梨花、芳根京子との“ピアノ連弾”裏話「2〜3時間ぐらいめっちゃ一生懸命練習して…」
女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、8月17日に放送されたラジオ番組「Volkswagen DRIVING WITH YOU」（J-WAVE）に出演。2022年の連続ドラマ「オールドルーキー」（TBS系）で共演して以来、仲良しの女優・芳根京子（28歳）との“ピアノ連弾動画”について語った。
この日、先日Instagramで公開して反響を呼んだ、芳根とのピアノ連弾動画について触れる中で、生田は「女優の芳根京子ちゃんとお友だちなんですが、芳根ちゃん、“きょんちゃん”と呼んでるんですが、きょんちゃんと一緒に（自身の楽曲の）『かくれんぼ』、連弾している動画を突如として上げさせていただきました」とコメント。
この動画、「急に『どこ！？』って思った人いらっしゃると思うんですけど、実は芳根ちゃんと一緒に、箱根にね、1泊の旅行しに行ったんですよ。なんか温泉とかご飯とか自然満喫しながらゆっくりできたらいいね〜なんて言って、ドライブ、芳根ちゃんが運転してくれて。ずーっとどの時間もめちゃくちゃ楽しかったんですけど、宿泊する宿の部屋に着いたら、まさかのピアノが置いてあったんですよ、部屋に」と、偶然、宿の部屋にあったピアノで撮影したものだという。
「予約する段階とかでは別にその記載があったわけでもなかったんです。本当にたまたまそこに置いてあって」と、宿に到着して初めてピアノがあることを知ったそうで、「宿の人に聞いたら、私たちが予約したお部屋が、たまたまピアノがコンセプトだったっていう。それで2人で、着くなりテンション上がっちゃって。『こんなことある？』みたいな。『これなんか呼ばれたね』とかって言いながら、じゃあ弾くしかないよねってなって。宿着いて本当に2〜3時間ぐらい、2人してめっちゃ一生懸命練習して、『あれ、ちょっと待って？ 我々休みに来たのに、なんでこんな一生懸命ストイックにやってるんだ？』みたいな感じで。その時間もめちゃくちゃ楽しかったんですけど」と、急遽2人で連弾の練習をして撮影した動画が、Instagramに投稿したものだと明かした。
芳根はそのとき「『いくちゃんの曲、なんか教えて』みたいな。弾けるようになりたい、習得したいって言ってくれて。優しいよね。それで『かくれんぼ』のメロディーラインをちょっと伝授させていただきまして。芳根ちゃんはめちゃくちゃピアノ上手です。ずっとね、習ってたそうなんです。私もそれ、初めて知ったんで、驚きました。やっぱ暗記力もね、この仕事してるからかなめっちゃ早くて。その場でさーっと覚えて、『よし、いける』って。『（動画）回そう回そう』って言って、せっかくだからと言って、インスタにアップさせてもらいました」とのこと。
そして、投稿したのは「かくれんぼ」だけだが、「実はね、『ウィッシュ〜この願い〜』とかも覚えてくれて。それも連弾してるんです。楽しかったな」と語った。
この日、先日Instagramで公開して反響を呼んだ、芳根とのピアノ連弾動画について触れる中で、生田は「女優の芳根京子ちゃんとお友だちなんですが、芳根ちゃん、“きょんちゃん”と呼んでるんですが、きょんちゃんと一緒に（自身の楽曲の）『かくれんぼ』、連弾している動画を突如として上げさせていただきました」とコメント。
「予約する段階とかでは別にその記載があったわけでもなかったんです。本当にたまたまそこに置いてあって」と、宿に到着して初めてピアノがあることを知ったそうで、「宿の人に聞いたら、私たちが予約したお部屋が、たまたまピアノがコンセプトだったっていう。それで2人で、着くなりテンション上がっちゃって。『こんなことある？』みたいな。『これなんか呼ばれたね』とかって言いながら、じゃあ弾くしかないよねってなって。宿着いて本当に2〜3時間ぐらい、2人してめっちゃ一生懸命練習して、『あれ、ちょっと待って？ 我々休みに来たのに、なんでこんな一生懸命ストイックにやってるんだ？』みたいな感じで。その時間もめちゃくちゃ楽しかったんですけど」と、急遽2人で連弾の練習をして撮影した動画が、Instagramに投稿したものだと明かした。
芳根はそのとき「『いくちゃんの曲、なんか教えて』みたいな。弾けるようになりたい、習得したいって言ってくれて。優しいよね。それで『かくれんぼ』のメロディーラインをちょっと伝授させていただきまして。芳根ちゃんはめちゃくちゃピアノ上手です。ずっとね、習ってたそうなんです。私もそれ、初めて知ったんで、驚きました。やっぱ暗記力もね、この仕事してるからかなめっちゃ早くて。その場でさーっと覚えて、『よし、いける』って。『（動画）回そう回そう』って言って、せっかくだからと言って、インスタにアップさせてもらいました」とのこと。
そして、投稿したのは「かくれんぼ」だけだが、「実はね、『ウィッシュ〜この願い〜』とかも覚えてくれて。それも連弾してるんです。楽しかったな」と語った。