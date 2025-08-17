◇セ・リーグ 中日4―5DeNA（2025年8月17日 バンテリンD）

中日は延長戦で敗れ、今季ワーストを更新する借金12に膨らんだ。3位・DeNAとゲーム差を縮めたかった3連戦で3タテされ、5ゲーム差に広がった。

DeNAの先発・藤浪対策として投手・松葉を含め左打者9人をスタメンに起用。0―2の5回無死一、三塁で、宇佐見の遊ゴロの間に三塁走者が生還。藤浪の降板直後の6回には上林が中川から右ソロを放ち同点。7回2死満塁ではDeNA・宮城の暴投で2走者が生還し勝ち越した。

しかし、4―2の8回に3番手・清水が2死二、三塁で林に右2点打され再び同点。延長12回に梅野が決勝犠飛を浴び力尽きた。

井上監督は試合後、藤浪対策として左打者9人をスタメン起用したことについて報道陣から聞かれ、「そら、そうやろ」と憮然。

続けて、指揮官は「オレもケガ人は出したくないし。ベストオーダーで臨めない。でも、それはしょうがない。結局、その投手（藤浪）をたてられたら。控えメンバーを出しながらも左を並べたという形の、こちら側からしたら、その策しかない。向こうに“よっしゃ”と思われても、しゃくに障るけど、右の細川らに万が一のことがあったらと思ったら。他の監督も、そうするのでは」と話した。