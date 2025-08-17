ORBIS×ヘラルボニーの特別な夏♡アートと癒しを楽しむ限定コラボイベント

2025年8月20日（水）～10月19日（日）、体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、ORBISとアート集団ヘラルボニーがコラボした特別プロジェクトが開催されます。「異彩を、放て。」をテーマに、障害や個性を価値へと変えるヘラルボニーのアートを、毎日のスキンケアに寄り添うボトルデザインへ。アートと美容の融合で、日常に癒しと彩りを届けます。

アートとスキンケアが融合した限定ボトル

今回登場するのは、『オルビスユー エッセンスローション』と『オルビスユー ドット エッセンスローション』の限定デザインボトル。

ヘラルボニー契約作家Sanae Sasaki、Taisuke Kinugasa、SATOの作品が採用され、ボトルにはお好きな名前も刻印可能です（※刻印は一部条件あり）。

価格は『オルビスユー』2,750円（税込）、『オルビスユー ドット』3,410円（税込）。販売は数量限定で、店頭または公式オンラインショップにて。

専用ギフトBOX付きで、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもおすすめです。

佐田真由美プロデュース♡ツヤ肌へ導く限定ミスト＆マルチバーム

イベント限定のライブアート＆ノベルティ

10月4日（土）には、京都「ギャラリーミラクル」で活躍する衣笠泰介氏によるライブペインティングが開催されます（13時～17時／トークセッション15時～15時30分）。

※画像はイメージです

また、店頭でオルビス商品を3,500円（税込）以上購入すると、SATOの「川面の朝」をプリントしたオリジナルポーチが先着順でもらえる特典も。

さらにSNS投稿で景品が当たるガチャ体験や、ヘラルボニー人気商品の販売など、アートと美容の魅力を堪能できる内容が盛りだくさんです。

日々のスキンケアをアートで特別に

ORBISとヘラルボニーのコラボは、毎日のスキンケアタイムを「特別な時間」に変えてくれます。

お気に入りのアートが描かれたボトルを手に取るたび、心がふっと和らぐ瞬間を感じられるはず。

イベント期間は2025年8月20日（水）～10月19日（日）まで。数量限定アイテムやイベントを通して、あなたの日常に癒しと彩りをプラスしてみませんか？