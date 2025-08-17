優秀な学生が多いと思う「島根県の私立進学校」ランキング！ 2位「大多和学園 開星高等学校」、1位は？【2025年調査】
成績優秀な生徒が集まる学校には、学習環境の充実や質の高い指導力、そして生徒同士が切磋琢磨し合う文化があります。卒業後も各分野で活躍する人材を数多く輩出してきた名門校は、地元の誇りであり憧れの存在でもあります。
All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「島根県の私立進学校」ランキングを紹介します！
※本調査は全国151人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「幅広い進路指導と高い学力で、安定した実績を出しているから」（20代女性／東京都）、「厳しい先生が多く指導されている感じが伝わってくるから」（20代女性／山口県）、「学業面でも着実に進学実績を伸ばしており、国公立大学や有名私立大学への合格者を輩出しています。しかし、それだけでなく、部活動でも全国レベルの活躍を見せるクラブが多く、特にスポーツ分野ではプロとして活躍する選手を輩出するなど、多方面で才能を発揮する学生が多い印象です」（50代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「成績優秀な生徒が多く在籍している印象があるため」（20代女性／神奈川県）、「進学校出身の学生さんは優秀な方が多いと思うから」（30代女性／岡山県）、「学業だけでなく、人格を磨く教育もしっかりしています」（40代男性／山形県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
