¡¡Ì¾¶Ê¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼·ÙÉô¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é49Ç¯¡½¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈàÂÐÌÌ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÎÙ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤ÎÌ¤Í£mie(67)¡£
¡¡11ÆüÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂ¡¡ÆüËÜ¿Í¤ò»Ù¤¨¤¿80Ç¯80¶Ê¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¶Ê¡Ø½í¤Î¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤ò¥¹¥Æ¥¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÌ¤Í£mie¤µ¤ó!¡¡TikTok»£¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤♡¡Ù¡×¤È¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¿¿Ãæ¤Þ¤Ê(26)¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»£¤Ã¤¿¤³¤ÈÌµ¤¤¤±¤É¡¢½éÂÎ¸³¹¥¤¤Ê»ä¡£¡ØOK¡Á!¡Ù¤Þ¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢½éTikTok¡£²¿½è¤Ç¤É¤¦´Ñ¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢UP¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¡Á♡¡×¤È¼ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ°²è¤ò»£¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ì¤Í£mie¤È¿¿Ãæ¤¬¿¶ÉÕ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥À¥ó¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÌ¤Í£mie¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Á♡¡×¡Ö¤Ò¤§¡¼¡¼¡¼!!¡¡¿Í´Ö¤ÎÄìÎÏ!! ÄÞ¤Î¹¤¤òÀù¤¸¤Æ°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤!¡¡¤Æ¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¸½ºß¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀÊ´¬¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤ÅØÎÏ¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1976Ç¯¤Ë¥ß¡¼(¸½:Ì¤Í£mie)¤È¥±¥¤(¸½:ÁýÅÄØª»Ò)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ö¥Ô¥ó¥¯Ž¥¥ì¥Ç¥£¡¼¡×¤Ï»Â¿·°áÁõ¤Ç²Î¾§¤·¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£81Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£