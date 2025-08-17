『ONE PIECE』×「ほぼ日手帳」2026年版が発売決定！ 作中の言葉や原作絵をたっぷりと掲載
「ほぼ日手帳」は、10月1日（水）から、マンガ『ONE PIECE』の魅力を掘り下げる「ONE PIECE magazine」とコラボした新作アイテムを発売する。
【写真】珠玉の“対話”が毎日読める！ 世界観たっぷりな手帳の中身
■初登場の文具も
今回4年目のコラボレーションとして登場するのは、“DIALOGUE（対話）”をテーマに、365日を『ONE PIECE』の言葉とともに過ごせる特別版の「ほぼ日手帳」など、新作アイテム。
「手帳本体オリジナル ONE PIECE」には、『ONE PIECE』第1〜110巻までに描かれた、仲間、友人、親子、夫婦、兄弟姉妹、ライバル、師弟、親分子分といったさまざまな関係性を表す対話を厳選し掲載。その日が誕生日のキャラクターの名前のほか、尾田栄一郎氏の原作絵もふんだんに使用され、ページをめくるたびに名シーンの数々が展開する。
また「手帳カバー」には、勇ましいルフィの絵を黒地にデザインしたカバーと、サウザンド・サニー号の芝生の上で寝転がり笑うルフィをデザインしたゴムバンドつきカバーの2種を用意。加えて、明るいグレーのネクタイ生地にチョッパー、ルフィ、Dr．ヒルルクが咲かせた“桜”などをちりばめた「HON」と、真っ赤な背景にルフィをドン！とレイアウトした「weeks（週間手帳）」も並ぶ。
さらに、手帳といっしょに使える文具に、シールやふせん、スタンプなどの新作が勢ぞろい。なかでも初登場の「回転印」は、印面がキャラクターのイラストと文字、アイコンの3つの帯に分かれており、歯車を回転させて柄を自由に組み合わせて使える。
