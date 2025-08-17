峯岸みなみ＆前田敦子、変わらぬ友情に感動の声「あつみぃ、最高！」「子連れなの感慨深い」
AKB48元メンバーでタレントの峯岸みなみが17日にインスタグラムを更新。グループで活動を共にした女優の前田敦子とのオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】峯岸みなみ、第1子を抱きながら前田敦子と笑顔（ほか3枚）
2024年には第1子が誕生し、生活の拠点を愛知県岡崎市に移した峯岸。そんな彼女が「あっちゃん、岡崎に来てくれてありがとう！」と投稿したのは、前田とのオフショット。複数公開されている写真には、峯岸と前田の2ショットや第1子を交えた3ショットなどが収められている。
投稿の中で峯岸は「毎日のように一緒にいた10代から、環境や考え方、お互い変わった部分もいっぱいあるけど、変わらない部分もたしかにあって懐かしかったし楽しかったなぁ…」と再会を振り返り「お仕事もお母さんもいっぱい頑張ってるあっちゃんと、お母さん譲りの動物大好き心優しい息子くん！またふらっと遊びにきてね〜〜」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「あつみぃ、最高！」「あつみぃ子連れなの感慨深い〜」「みーちゃんもあっちゃんも可愛い大好き」などの声が集まっている。
■峯岸みなみ
1992年11月15日生まれ、東京都出身。2005年にAKB48の第1期メンバーとして活動を開始、2021年5月AKB48を卒業した。翌年8月、YouTuber「東海オンエア」のてつやと結婚。2024年7月には第1子女児を出産している。
引用：「峯岸みなみ」インスタグラム（＠minegishi_31chan）
