岡田紗佳、赤ワンピ×美スタイルにファン釘付け「お姫さまみたい」「美しすぎます」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が16日にインスタグラムを更新。赤いワンピース姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】岡田紗佳、ワンピースの裾からは引き締まった足首もあらわ（ほか3枚）
岡田が「最近赤多め」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、フリルがあしらわれた赤いノースリーブワンピースを着た彼女が笑顔でポーズをとる様子が収められている。
この投稿にファンからは「赤似合ってる！」「お姫さまみたいに可愛い」「美しすぎます」などの声が集まっている。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
【別カット】岡田紗佳、ワンピースの裾からは引き締まった足首もあらわ（ほか3枚）
岡田が「最近赤多め」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、フリルがあしらわれた赤いノースリーブワンピースを着た彼女が笑顔でポーズをとる様子が収められている。
この投稿にファンからは「赤似合ってる！」「お姫さまみたいに可愛い」「美しすぎます」などの声が集まっている。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）