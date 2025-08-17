¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¡È¥Ñ¥ê±Ç¤¨¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÍÛµ¤¤Ê¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×
¡¡AKB48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬17Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥êÂÚºßÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¥í¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤â¡Ê¤Û¤«8Ëç¡Ë
¡¡¾®Åè¤¬¡Ödays in Paris¡Ê¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÆü¡¹¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥¤¥º¥ê¡¼ÊÁ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤äÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ý¥í¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤Ë±Ç¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÛµ¤¤Ê¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤Ï¤ë¤Ê¡Ë
1988Ç¯4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2005Ç¯¡ÖAKB48¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡£ÍâÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®ÅèÍÛºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@nyanchan22¡Ë
