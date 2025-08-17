吉岡里帆、“ギャップ満載”多彩な衣装で魅了 スタイル抜群なチャイナドレス姿も
女優の吉岡里帆が16日にインスタグラムを更新し、雑誌の撮影で身につけた複数の衣装姿を披露。ファンから「綺麗」「眼福の極み」といった声が集まった。
【別カット】吉岡里帆、チャイナドレス姿で笑顔（ほか2枚）
吉岡が投稿したのは雑誌『ar』（主婦と生活社）の撮影で身につけた衣装姿。複数公開されている写真には、チューブトップにデニムジャケットを身につけてクールな表情でカメラを見つめる姿やミニスカートにブラウス、ネクタイ姿のアンニュイな表情、さらにチャイナドレスを着て笑顔でピースサインをする様子も収められている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ可愛いく綺麗」「眼福の極み」「どの里帆ちゃんも美しいです」などの反響が寄せられている。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。主演映画『ハケンアニメ！』では第46回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。2025年は8月に水上恒司とダブル主演を務める映画『九龍ジェネリックロマンス』が、9月には出演作『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』が公開される。また来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も決まっている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
