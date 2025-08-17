フジテレビ系「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅」が１７日に放送され、笑福亭鶴瓶、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、女優・中条あやみが出演した。

４人は、鶴瓶が上京後に過ごしていた東京・半蔵門を散策した。

鶴瓶は、「東京進出失敗」と言われた若手時代を述懐。俳優・草磲剛とタッグを組んだテレビ朝日系バラエティー「鶴瓶・草磲の夢中宣言『がんばります。』」が２カ月で放送終了したことを振り返った。

「アイツ（草磲）泣いたんや。『ごめんなさい…』言うて。（草磲に）『お前、気にするな！（原因は）俺やと。とにかく、お前はそれから頑張ったらええねやんか？』って。（草磲は）バラエティー（単独）初めてやったからな…」と明かした。

つづけて「あいつ、２か月ぐらいでユースケ（サンタマリア）とな…」と直後に、草磲がユースケ・サンタマリアとタッグを組んだ同局バラエティー「『ぷっ』すま」がスタートしたことを述懐。

鶴瓶は「『ぷっ』すま」が２０年続く大人気番組となったことに目を細めながら「（草磲は）俺と終わって、ユースケとやって跳ねたんよ」と話した。

伊達が「じゃあ、やっぱり（「−がんばります。」終了の原因は）師匠だったんですね？」と指摘すると、鶴瓶は爆笑しながら「全くその通りや！」とうなずいていた。