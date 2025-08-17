「一般戦・お盆シリーズ」（１７日、宮島）

優勝戦が行われた。波乱の準優勝戦でただ一人逃げを決めた市川哲也（５６）＝Ａ２・広島・６７期＝が予選３位から優勝戦の１号艇。Ｖ本番もコンマ０８のトップＳを決めてイン圧勝。２０２４年５月宮島以来となる通算１０３回目の優勝を飾った。２着争いは混戦となり、１周２Ｍで内を突いた辻栄蔵（広島）が逆転で２着、３コースからまくって出た田中辰彦（広島）が３着に続き、３連単は２２３０円で決着した。

優勝戦後の水上パレードでは、スタンドに詰めかけたファンの祝福にガッツポーズで応え、満面の笑み。表彰式が行われたステージには幅広い年齢層のファンが駆け付け、温かいムードに包まれた。市川は、「久しぶりに優勝できてうれしい。ホッとしている」と安堵（あんど）の表情。好素性の５５号機を引き当て、昨年６月びわこ（２着）以来の優出を決めた今節。「バタバタするのだけはやめようと決めていた。ここのインタビュー（６Ｒ発売中の公開インタビュー）が終わったら乗りながら微調整。５日目は少し外していたが、優勝戦はいい調整ができた」と納得の足で完勝した。「風が一定しなかったのでスタートにはだいぶ神経を使ったが、３日目から１コースに３回入っていたので、ある程度自信を持ってスタートは行けた」とスタート巧者らしく、準優勝戦、優勝戦とここ一番は質のいい０台Ｓをバチッと決めた。

ＳＧで４回、Ｇ１戦で１９回の優勝歴を持ち、実績面では断然だが、優勝戦では唯一のＡ２級。「大きなことを言えるような成績ではないが、自分なりに上を目指してやれることはやっている。結果が出ると、やってきたことが間違いじゃなかったと、今を楽しめている」と穏やかな表情。ベテランファンからは、「老け込むのはまだまだ早い。熟練の技がある」と期待の声が上がり、「マスターズチャンピオンに出てください」と２０２６年４月（２１〜２６日）に宮島で開催されるプレミアムＧ１を目指すよう背中を押され、「頑張ります」と小さな声ではにかみながら答えるシーンもあった。