親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが父の誕生日を思い出ショットで祝福した。

レイラは１７日、自身のインスタグラムを更新。「本日８月１７日は！パパこと池田５７ＣＲＡＺＹこと池田哲也さん（＠ｉｋｅｄａａ５７ｃｒａｚｙ ）のお誕生日 パパ！お誕生日おめでとうー！！！」と記し、生後間もない写真や幼少期ショットなど複数枚の父娘ショットをアップ。

「ずっとお肌ピチピチだし、お喋りも健在だし、全部が衰えなさすぎて怖いです。そのまま変わらず、しつこく、しぶとく長生きしてください 舞台外では面白いパパ好きだよ 改めて、お誕生日おめでとう 素敵な５０歳になりますように 是非皆さんもお祝いしてあげてください」とつづった。

この投稿には、父が「舞台でも面白いわ！でもありがと」と返信したほか、「パパさんお誕生日おめでとうございます れいらちゃん可愛すぎて 素敵な親子写真にほっこりしました」「これからも元気に舞台立ち続けてくれ！」「５０でピンクモヒカン…素敵です」「ほんと素敵な親子です」「いつまでも仲良し親子で」などのコメントが寄せられた。