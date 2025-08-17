¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡É¡¢ME:I¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬17Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR ¡ÈTHIS IS ME:I¡É¡Ù¿ÀÆàÀî¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡¢ME:I¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¢¨°Ê²¼¡¢°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì·ÇºÜ¤¢¤ê¡£
¡¡Ä¶Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢³«±éÁ°¤«¤éYOU:ME¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÒÀÊ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖClick - EDM Arrange Ver.¡×¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ó¤¿¥«¥á¥é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËME:I¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤ÈYOU:ME¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢²Æ¤é¤·¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡ÖSummer Magic¡×¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖMUSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖHi-Five -Punk ArrangenVer.-¡×¡Ö¥¥é¥¥é¡×¡ÖRoyal Energy¡¡¡¾Extended Ver.-¡×¡Ö&ME¡ÊYOU:ME Ver.¡Ë¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¶Ê¤ò²ÄÎù¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤Ç¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹ø¤òÈ¿¤ë¡É9»þÈ¾¥À¥ó¥¹¡É¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖReady GO¡×¤ÇME:I¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡£MOMONA¤Ï¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¢²Î¡¢É½¾ð¤Ê¤É¤ÎºÙÉô¤Ë¤âËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡ØTHIS IS ME:I¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£¤ÎME:I¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄó¼¨¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢°¦ÃÎ¡¢¿ÀÆàÀî¤È¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿ME:I¡£º£¸å¡¢Ê¼¸Ë¡¢¹Åç¤È¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
