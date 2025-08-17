◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―５ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）

中日は、延長１２回に勝ち越しを許して敗戦。６日以来の３連敗で、借金は今季最多の１２に膨らんだ。

延長１２回。１１回から登板し、３者凡退に抑えた梅野がこの回もマウンドへ。だが、先頭の佐野から２連打と暴投で、無死一、三塁とピンチを広げると、続く三森を申告敬遠で満塁とした。戸柱を空振り三振に抑えたが、林の中犠飛で勝ち越しを許した。

先発・松葉が２回までに２点を奪われる苦しいスタートだった。だが、２回無死一、三塁で、宇佐見の遊ゴロの間に１点を返すと、６回には上林の１４号ソロで同点に追いついた。７回２死満塁では、バッテリーミスで２点を奪い、勝ち越しに成功。しかし、８回から登板した清水が、林に右翼への２点適時打で同点に追いつかれた。

延長１０回には２死満塁の一打サヨナラのチャンスで、代打・チェイビスが見逃し三振。延長１１回も走者を出したが、得点にはつながらなかった。

この日は、相手先発の“藤浪対策”として、スタメンに１〜９番まで左打者を並べた。２点リードで試合を優位に進めていたが、延長１０回に勝ち越されて敗戦していた１５日の同戦（バンテリンドーム）に続いて、この日も４時間半超の死闘を落とした。