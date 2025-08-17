歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（８１）が１７日、京都の北野天満宮で、東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２〜２４日）で上演される「菅原伝授手習鑑」の成功祈願と取材会を行った。

松竹創業１３０周年を記念して３月の「仮名手本忠臣蔵」に続いて通し上演される歌舞伎三大名作の第２弾（第３弾は１０月の「義経千本桜」）で、仁左衛門は昼の部の「筆法伝授」で５年ぶり６回目、「道明寺」で同７回目となる菅丞相（菅原道真）役を勤める。

北野天満宮から明治時代に父祖に贈られた掛け軸を楽屋にかけて「拝ませていただいている」といい、訪れると「ホッとする」ほど親しんでいる仁左衛門だが、成功祈願に訪れたのは初めて。

菅丞相役の心がけを「丞相さまは全国にお社があり、多くの信者の方がいらっしゃる。皆さまのご期待に添えるように、（観客が）『天神さんってあんな人やったんかいな』とか『ありがたみがないな』というお考えをお持ちにならないように演じなければ、丞相さまに対して大変申し訳がない」と説明した。

また、今回は松本幸四郎とのＷキャストとあって「丞相さまを勤めるというんじゃなくて、勤めさせていただけるという気持ちが大事でね。まず台本を読み込んでその気持ちになりきって、自然体で動くしかない。持っているものだけで自然とやらせていただく、そういう気持ちを幸四郎君にも伝えたい」と“伝授”に意欲を見せていた。