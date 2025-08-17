「本人公認特別モデル」が存在!? “イギリスの所さん”なエルトン・ジョン

イギリスが生んだ世界屈指のシンガーソングライター、エルトン・ジョン。シングル・アルバムを合わせた売り上げは日本円で3億前後とも言われ、1969年のデビュー以来いまなお絶大な影響力を持っています。2025年6月には、Amazon創業者であるジェフ・ベゾス氏の結婚式に参列し、レディー・ガガとともにパフォーマンスを披露して話題となりました。

【実は日本で見られる！】これが「エルトン・ジョン直筆サイン入り」の車両です（写真で見る）

そんなエルトン・ジョンは、無類のクルマ好きとしても知られています。彼がクルマにハマるきっかけとなったのが、初めて所有したというフェラーリの希少なクラシックモデルである365GTB/4“デイトナ”。以来、彼はV12エンジンのフェラーリをはじめ、アストンマーティンDB7やベントレー、マセラティ・クアトロポルテなど、さまざまなクルマをコレクションしています。

エルトン・ジョンのコレクションは生産国を問わず、高級車から大衆車まで多岐に渡るとされており、その所有車は時折オークションに出品されることも。一部には日本人が落札した車両も存在する、という噂もあります。実際に彼は慈善活動にも熱心で、アートカーとして仕上げたアウディA1をチャリティオークションに出品し、収益を自身の運営するエイズ基金へと寄付したエピソードなどは有名です。

エルトン・ジョンは「イギリスの“所さん”」とでも言うべきか（はたまた「日本版エルトン・ジョンが所さん」なのか？）はわかりませんが、楽器のシグネチャーモデルよろしく、実は日本メーカーのクルマに「エルトン・ジョン モデル」を残しています。

それは1988年にスズキが発売した初代「ビターラ」。一時期、彼はビターラのイメージモデルに起用されていました。

ビターラは、日本では初代「エスクード」としてヒットを飛ばした、今でいうコンパクトSUVの先駆け的なクルマです。開発時のコンセプトは「クロスカントリーセダン」。本格的なオフロード車顔負けの性能を持ちつつ、小型・低燃費で街乗りにも適したモデルでした。エスクードは欧州で「ビターラ」、北米向けは「サイドキック」を名乗り、日本だけでなく世界で販売され、当時ありそうでなかった1台として注目されました。

このエスクード（ビターラ）の販売において、エルトン・ジョンはドイツ向けモデルのイメージキャラクターを務めました。さらに1997年には、彼の名を冠した特別仕様車のビターラ「エルトン・ジョンモデル」まで登場。スペアタイヤカバーには鍵盤をモチーフにしたエルトン・ジョンのイメージビジュアルが描かれ、ボディにも同様のデカールがあしらわれていました。

ドイツ本国では大いに注目を浴びた一方、日本では“知る人ぞ知る1台”であるビターラ エルトン・ジョンモデルですが、現在は静岡県浜松市の「スズキ博物館」において、本人の直筆サインの入った車両を見ることができます。

※ ※ ※

エスクードは2024年に日本国内のラインナップから姿を消しましたが、同年11月にはイタリアのミラノで、バッテリーEVとして生まれ変わった新型「eビターラ」がお披露目されました。日本でもeビターラの名前で2025年度内に発売予定です。