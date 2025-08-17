女優の中条あやみ（28）が、16日放送のフジテレビ系「鶴瓶サンドウィッチマンの夏旅2025」（後4・05）にゲスト出演し、ゆかりの街の思い出を語った。

落語家の笑福亭鶴瓶、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、それぞれのゆかりの地を訪ねるロケ番組。今年が3回目で、中条は毎回、ゲスト出演している。

中条が芸能界に入るきっかけは、「ミスセブンティーン」。ファッション誌「Seventeen」が主催するオーディションでグランプリを獲得。その後、同誌のモデルとして活躍した。番組では、出版元の集英社がある東京・神田神保町で、編集部やよく通っていた人気うどん店を訪れた。

中3で「ミスセブンティーン」のグランプリを獲得。モデルとして芸能活動を始めた。実家は大阪だったため、日帰りで撮影することも。大変だったのは食生活だという。「ホテルが多かったり、コンビニだったり、編集部に行って“ご飯食べたい”って言ったりとか」と振り返った。

そのうち、女優業にも挑戦。「ドラマとかも、夏休みを使ってやっていたんですけど、その時はウイークリーマンションとかに泊まって。ウイークリーマンションの時は、キッチンとか付いていたりするんですけど」と懐かしんだ。

神保町といえば、古書の街。街行く人は年齢層が高い人が多い印象だ。中条も「神保町は年代が上の方が多いので、歩いていても当時、気づいてもらえないから、いつかは気づかれる人になりたいなって思いながら、うろちょろしていました」と、秘めていた野心を口にしていた。