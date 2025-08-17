ダークエネルギーカメラが撮影した合体中の銀河団「エイベル3667」
こちらは、くじゃく座の方向・約7億光年以上先の銀河団「Abell（エイベル）3667」とその周辺を捉えた画像です。
画像の幅は満月の視直径の1.7倍ほど（視野は52.6×52.6分角）。一見すると無数の星々が輝いているように思えますが、ここに写っているのはほとんどが銀河なのです。
この画像は、ブランコ4m望遠鏡に設置された観測装置「ダークエネルギーカメラ（DECam ※）」で取得した28時間分の観測データを使って作成されたもので、NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団の国立光学・赤外天文学研究所から2025年8月5日付で公開されています。
※…暗黒エネルギー（ダークエネルギー）の研究を主な目的として開発された観測装置で、画素数は約520メガピクセル、満月約14個分の広さ（3平方度）を1回の観測で捉えることができます。当初の目的である暗黒エネルギー研究のための観測は2013年から2019年にかけて実施されました。
NOIRLabによると、Abell 3667ではより小さな2つの銀河団が合体しつつあります。その証拠としてあげられているのが、画像の中央付近を左上から右下に伸びている黄色い構造です。
これは合体する過程ではぎ取られた星などでできていて、2つの銀河団の中心を“橋”のようにつないでいます。元の銀河からはぐれてしまった星々からのこうした淡い輝きは「銀河間光（intracluster light）」と呼ばれています。
“橋”のような構造の左上端には、合体しつつある2つの銀河団の片方で最も明るい銀河「IC 4965」が位置しています。また、右下端の周辺には、銀河団内を移動する時に受けるガスの圧力（ラム圧）によって物質がはぎ取られ、尾を引くような姿をしている「JO171」や「LEDA 397363」といった銀河も写っています。
なお、2025年6月に画像が初公開されたベラ・ルービン天文台の「シモニー・サーベイ望遠鏡」は、10年間にわたって夜空の超広角・超高解像度のタイムラプスを取得する観測プロジェクト「Legacy Survey of Space and Time: LSST」にて、同様の長時間露光を南半球全体の夜空で実施する予定です。LSSTで得られた観測データは銀河団の研究にも役立つことが期待されます。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
関連記事ハッブル宇宙望遠鏡が観測した“くじら座”の銀河団「エイベル209」ベラ・ルービン天文台が待望の画像初公開 おとめ座銀河団と三裂星雲・干潟星雲を観測銀河団の影響でクラゲ形状に？ ガスが引き剥がされる渦巻銀河「JO201」【今日の宇宙画像】参考文献・出典NOIRLab - DECam’s Deep View of Abell 3667 Illuminates the Past of a Galaxy Cluster and the Future of Astronomical ImagingEnglert, Dell’Antonio, and Montes - The Intracluster Light of Abell 3667: Unveiling an Optical Bridge in LSST Precursor Data (The Astrophysical Journal Letters)