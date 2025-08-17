こちらは、くじゃく座の方向・約7億光年以上先の銀河団「Abell（エイベル）3667」とその周辺を捉えた画像です。

画像の幅は満月の視直径の1.7倍ほど（視野は52.6×52.6分角）。一見すると無数の星々が輝いているように思えますが、ここに写っているのはほとんどが銀河なのです。

【▲ セロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ（DECam）」で観測された銀河団「Abell 3667」（Credit: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Acknowledgment: PI: Anthony Englert (Brown University); Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani & D. de Martin (NSF NOIRLab)）】

この画像は、ブランコ4m望遠鏡に設置された観測装置「ダークエネルギーカメラ（DECam ※）」で取得した28時間分の観測データを使って作成されたもので、NSF NOIRLab＝アメリカ国立科学財団の国立光学・赤外天文学研究所から2025年8月5日付で公開されています。

※…暗黒エネルギー（ダークエネルギー）の研究を主な目的として開発された観測装置で、画素数は約520メガピクセル、満月約14個分の広さ（3平方度）を1回の観測で捉えることができます。当初の目的である暗黒エネルギー研究のための観測は2013年から2019年にかけて実施されました。

NOIRLabによると、Abell 3667ではより小さな2つの銀河団が合体しつつあります。その証拠としてあげられているのが、画像の中央付近を左上から右下に伸びている黄色い構造です。

これは合体する過程ではぎ取られた星などでできていて、2つの銀河団の中心を“橋”のようにつないでいます。元の銀河からはぐれてしまった星々からのこうした淡い輝きは「銀河間光（intracluster light）」と呼ばれています。

“橋”のような構造の左上端には、合体しつつある2つの銀河団の片方で最も明るい銀河「IC 4965」が位置しています。また、右下端の周辺には、銀河団内を移動する時に受けるガスの圧力（ラム圧）によって物質がはぎ取られ、尾を引くような姿をしている「JO171」や「LEDA 397363」といった銀河も写っています。

【▲ セロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ（DECam）」で観測された銀河団「Abell 3667」（中央）と、興味深い銀河の拡大画像。1: 銀河団ガスからの動圧（ラム圧）を受けて物質がはぎ取られている銀河「JO171」。2: 同様に物質がはぎ取られている銀河「LEDA 397363」。3: 合体中の銀河団の片方で最も明るい銀河「IC 4965」。4: 天の川銀河内の希薄な星間雲によって部分的に隠された銀河「NGC 6862」（Credit: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA; Acknowledgment: PI: Anthony Englert (Brown University); Image Processing: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani & D. de Martin (NSF NOIRLab)）】

なお、2025年6月に画像が初公開されたベラ・ルービン天文台の「シモニー・サーベイ望遠鏡」は、10年間にわたって夜空の超広角・超高解像度のタイムラプスを取得する観測プロジェクト「Legacy Survey of Space and Time: LSST」にて、同様の長時間露光を南半球全体の夜空で実施する予定です。LSSTで得られた観測データは銀河団の研究にも役立つことが期待されます。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NOIRLab - DECam's Deep View of Abell 3667 Illuminates the Past of a Galaxy Cluster and the Future of Astronomical ImagingEnglert, Dell'Antonio, and Montes - The Intracluster Light of Abell 3667: Unveiling an Optical Bridge in LSST Precursor Data (The Astrophysical Journal Letters)