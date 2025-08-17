8月15日、歌手で俳優の及川光博が10月期スタート日曜ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）で主演を務めることが発表された。及川の相手役をめぐり、ある歌手でタレントの名前が候補にあがっていて、話題となっている。

「及川光博さんは本作で、不器用ながら情に熱いゲイを演じます。作中では、38歳で中学教師のクールなゲイに恋をするという役どころです。これまでにも数多くの人気ドラマに出演してきた及川さんですが、連続ドラマの主演はじつに21年ぶり。しかもGP帯主演は今作が初めてとあって話題となっています。現在、及川さん以外の出演者の名前は発表されていません。

そんななかで注目されているのは、及川さん相手役を誰が務めるのか。ドラマの公式Xの動画で、及川さんは相手役に対しての印象を『陽キャ エンターテイナー 疲れ知らず 努力家』とし、“ヒント”を出しているのですが……。

この発言から浮かび上がったのが、手越祐也さんの名前なんです」（スポーツ紙記者）

Xには、《多分手越くん？？で幸すぎるよおお》《手越くんかな？だったらミッチー大好きだからめっちゃ嬉しいのにな》《手越くんだったら嬉しいな》など、手越の名前を予想する投稿が多数。なぜ彼の名前が浮上してきたのか。

「要因の一つとして、ドラマの公式サイトのプロデュ―サー欄に、河野英裕氏の名前があることが挙げられます。河野氏は、かつて2006年7月期に放送され、手越祐也さんもメインキャストの一人として出演したドラマ『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』を手がけていたこともある。手越さんとは縁があるんです。

また、手越さんは2025年に入ってからも、日本テレビの人気バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』、『大悟の芸人領収書』、『しゃべくり007』（いずれも日本テレビ系）などに出演してきました。どれも視聴者からは好評で高視聴率を稼いでいますし、日本テレビと手越さんの間の関係は深いのです」（芸能記者）

さらに、7月には『週刊女性PRIME』がテレビ局関係者の話として、10月クールで手越が日本テレビのドラマに出演が内定、相手役も及川だと報じているのだ。事実であれば、手越にとって連続ドラマで初の主演となる。

2020年、コロナ禍の緊急事態宣言下に、女性と外出したことが報じられて活動自粛処分となっていた手越。最近では徐々に活動を再開してきたが、バラエティに続き、地上波ドラマにも復帰となるだろうか。