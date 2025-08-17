福井の9.98スタジアムで行われた陸上の「アスリート・ナイト・ゲームズ」の男子100m決勝（16日）で、胗田大輝（22、東洋大）が10秒00（+0.3）をマーク。自己ベストを0秒02更新し、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）をクリアした。

【写真で見る】胗田大輝、悲願の9秒台叶わずも「落ち込みたいですけどほどほどにしたい」

さらに同日の予選では追い風参考記録も“9秒92”を叩き出し、“日本記録超え”のタイムにスタジアムでは衝撃が走った。追い風3.3mの結果を目の当たりにした胗田は「まじかー！」とトラック上で悔しさをにじませたが、気持ちを切り替えて決勝でも快走をみせ、会場のファンを沸かせた。

大会を終え「こんなに喜べない9秒92と10秒00ってあるんだなって」と気持ちを吐露した胗田は、“悔しい？”の質問に「何とも言えないですね」と答え、素直に喜べない様子だった。決勝で10秒00を出した直後もトラック上にしばらく座り込んだ。

胗田は東京世界陸上（9月）の代表選考会でもあった日本選手権（7月）で、優勝候補と言われながらも、予選でフライングにより無念の失格。世界陸上3枠の代表争いは、日本選手権を制し、富士北麓ワールドトライアル（8月3日）で9秒99を出した桐生祥秀（29、日本生命）が1番手、同レースで10秒00を出し日本選手権7位の守祐陽（21、大東大4年）が2番手、パリ五輪準決勝で9秒96を出したサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）が3番手で圏内にいる。

逆転で代表入りを狙うにはサニブラウンの記録を超え、日本記録（9秒95）を出す必要があった。「日本記録、日本記録って頭の中でずっと考えていたら、多分いいことないんで、（自己）ベストを出そうというくらいの気持ちで。（結果的に）ベストは出たんですけど...」と求めていたタイムではなく、笑顔は少なめだった。

9秒92という記録については「いやあ、本当になんて言っていいですかね…。本当はもっと喜ばなきゃいけないタイムなんでしょうけど。（9秒）92で満足できないっていうのを自分で言うのもあれですけど、伸びしろというか、風に強く押されて出たという訳でもないかなと思うので、いつかは出せるタイムだと思いますし、（10秒00の）ベストもほぼ無風の状態で出したので。落ち込みたいですけどほどほどにしたいなと思います」と手応えもつかんでいたようだ。

東京世界陸上の出場資格を得る上で、記録の有効期間が8月24日までで、あと1週間に迫る中、「最後の悪あがきをしたいなとは思ってます。最後の望みをかけるじゃないですけど」とギリギリまで挑戦し続けると話した。

