「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）

県岐阜商・横山温大外野手（３年）がライトから一塁へ好返球し、甲子園をどよめかせた。

生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負っているが、名門で右翼のレギュラーとして活躍。八回の守りでは無死一塁から右直を捕球すると、右手にはめたグラブを素早く外して右投げで一塁へノーバウンド送球した。慌てて一塁走者が戻り間一髪でセーフとなったが、甲子園はどよめき。中継したＮＨＫでは実況も「驚きました。素晴らしいプレーでした」と、スロー映像とともに伝えた。

横山は初回に痛烈な右前適時打を放ち、３戦連続安打をマークした。１回戦の日大山形戦で２安打１打点。２回戦・東海大熊本星翔戦の第１打席でも右前打、六回には犠打と勝利に貢献した。

２回戦の勝利後、「注目されるからこそ、もっと結果を残さないといけない」と貪欲に次戦を見据えていたが、この日も攻守で甲子園のファンをどよめかせた。

チームは１６年ぶりの８強。試合後、横山は貴重な一打に、「追加点が欲しい時に自分が打てたので良かったです」と振り返った。高校野球ファンの心をつかみ、打席でアナウンスされるたびに歓声が起こっていることに、「自分が打って、その歓声に応えようという思いでした」とうなずいた。

試合終盤は左翼へポジションを代えたが、フル出場。藤井監督も「彼はヒーローみたいなもの。安心して使っていける選手になった」と目尻を下げた。