岡山vs柏 スタメン発表
[8.17 J1第26節](JFEス)
※18:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
MF 88 柳貴博
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 13 犬飼智也
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 6 山田雄士
MF 19 仲間隼斗
MF 21 小西雄大
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
