女子プロレス「スターダム」の羽南（２０）が、ワールド王者・上谷沙弥（２８）へのリベンジを誓った。

真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」レッドスターズＡブロック最終公式戦（１７日、浜松）で水森由菜と対戦。ここまで３勝２敗１分けで勝ち点７の羽南は、ブロック突破のために勝利が最低条件で、この日の公式戦を迎えた。

試合では、水森のパワーファイトに苦戦を強いられ、なかなかペースを奪えず。その後もエルボー合戦で一進一退の攻防を展開した。

それでも５分過ぎバックドロップホールドを炸裂させ、力の差を見せつける。水森から意地のラリアートで吹き飛ばされた羽南だったが、最後は得意のセブンティーンで丸め込んで３カウントを奪った。

同ブロックはすでに勝ち点１２の上谷が首位通過を果たし、勝ち点１０のビー・プレストリーが２位で決勝トーナメント（２０日、後楽園ホール）へ駒を進めた。この日の勝利で勝ち点９となった羽南は３位でブロックを突破し、決勝Ｔ１回戦でＡＺＭと対戦することが決定。ＡＺＭに勝利すれば、公式戦で敗れた上谷と再び対戦する機会を得られる。

バックステージに現れた羽南は「３位で突破しました！ ギリギリだったけど、私が勝ったから。去年、私はベスト４だったから、今年はそれ以上、優勝を目指す。そして、また上谷沙弥を倒すチャンスができたんじゃないかと思うので。私が倒して優勝します」と宣言した。