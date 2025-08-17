¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄà£±ÅÀÂÇÀþá¤Ë¶ì¸À¡Ö²¿ËÜ¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤È¤¦¤¬¡¢ÅÀÆþ¤ó¤Ê¤¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±¡½£³¤È¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¡£¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£±£³¡×¤Ë¹¤²¤é¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤Î¼ººö¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±¤Ï£´²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¹â»û¤Î±¦Á°ÂÇ¤ò±¦Íã¡¦´Ý¤¬¸å°ï¤·¡¢°ìµ¤¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯ºäËÜ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ£³ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¼ººö¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÂçÂÎ¥ß¥¹¤·¤¿¤éÉé¤±¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊýÂÇÀþ¤Ï£µ²ó¤Ë´Ý¤¬£´¹æ¥½¥í¤Îà±øÌ¾ÊÖ¾åÃÆá¤òÊü¤Ä¤â¡¢º£»î¹ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î£±ÅÀ¤Î¤ß¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ÂÂÇ¿ô¤Ï¡Ö£±£°¡×°ÂÂÇ¤È£²·å¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³ÅÙË¬¤ì¤¿¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤È£±ËÜ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£²¿ËÜ¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤È¤¦¤¬¡¢ÅÀÆþ¤ó¤Ê¤¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡º£µ¨¤ÎàÅÁÅý¤Î°ìÀïá¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï£¶¾¡£±£µÇÔ¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¼Ú¶â¤¬¡Ö£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤Éôµð¿Í¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡¢¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡Öºå¿À¤Ë¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Ï£°¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤ÏÄü¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Á´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£