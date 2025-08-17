¡ÚUFC¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢Ä«ÁÒ³¤¤Î¡È2¤Ä¤ÎÇÔ°ø¡É¤Ë»Â¤ê¹þ¤ß¡Ö²¶¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡¡¼åÅÀ¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÏª¸«¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤â¡ÖºîÀï¤È»Ø¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÀÄÌÚ¿¿Ìé¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖUFC319¡×¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Ä«ÁÒ³¤¤Î2¤Ä¤Î¡ÈÇÔ°ø¡É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢£Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤¬ÏªÄè
ÀÄÌÚ¤ÏÄ«ÁÒ¤ÎUFC2Ï¢ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÉé¤±¤¿ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡¢²¶¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢»öÁ°Í½ÁÛ¤Ç¤Ï°µÅÝÅªÍÍø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä«ÁÒ¤ÎÇÔ°ø¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
ÀÄÌÚ¤Ï¡¢Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï»ÙÇÛ»þ´Ö¡¢ÂÇ·â¤Î¥Ò¥Ã¥È¿ô¤Ç°µÅÝÅª¤ËÄ«ÁÒÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¥é¥¦¥ó¥É¤Ç½³¤êÂ¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¤¿Ä«ÁÒ¤¬¡ÈËüºÐ¡É¤Î¥Ýー¥º¤ò¤·Î©¤Á¾å¤¬¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÄ«ÁÒ¤Ï¡Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¡¢UFC¥Õ¥é¥¤µé¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¤â¡È¼åÅÀ¡É¤¬Ïª¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¢£Ä«ÁÒ¤¬¤³¤ì¤«¤é¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡ÖÁ´Á³¤¢¤ë¡×
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥»¥³¥ó¥É¤Î¡È»Ø¼¨¥ß¥¹¡É¤À¤È¤·¡¢¡ÖMMA¤Î»Ø¼¨¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£Ä«ÁÒ¤Ï»Ä¤ê1Ê¬È¾¤Û¤É¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤µ¤ì¡¢Î©¤Á¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¶Ë¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢2¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤ò¤â¤·¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸ÞÊ¬¤Î¤¿¤á¡Ö¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢RIZIN¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÉé¤±¤Ï¡Ö¥»¥³¥ó¥É¤ÎºîÀï¥ß¥¹¤È»Ø¼¨¥ß¥¹¡£¤¢¤È¡¢RIZIN¥ëー¥ë¤ÎÊÀ³²¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«¤é°ìÈÖ²ù¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É°Ê³°¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÁ´ÉôÄ«ÁÒ³¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢ÂÇ·â¡¢¤ª¶â¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡¢Á´Éô¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ø¼¨¤ÈºîÀï¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼êÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä«ÁÒ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¡È¼åÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¡¢1Ç¯¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¾å¤ÇºîÀï¤È»Ø¼¨¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤¬¤³¤ì¤«¤é¾å°Ì¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡ÖºîÀï¤È»Ø¼¨¤ò¤³¤³¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£