お盆休み最終日の17日、新幹線などはUターンラッシュのピークをむかえ、また、高速道路でも渋滞が発生しています。

関越道・東松山IC付近の映像では、東京方面に向かう上り線で長い渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターによりますと17日午後5時半現在、関越道の上りでは高坂SA付近を先頭に17キロ、中央道の上りでも、小仏トンネル付近を先頭に17キロの渋滞となっています。

一方、空の便です。

羽田空港の利用客

「（沖縄の）ジャングリアに遊びに行った。恐竜が来て壁を後ろからどんどんたたいてきて、上見たらガァーって」

「北九州空港から。祖父母の家に帰ってました。（Q：北九州は色々行かれた？）海くらいですかね。すごい顔が焼けました」

国内線では日本航空が16日から17日にかけて上りのピークを迎えています。

また、JR各社によりますと新幹線は17日、上りのピークだということで、東海道新幹線「のぞみ」の上りの指定席の予約は終日ほぼ満席になっているということです。

東北新幹線の上りの一部でも、自由席の乗車率が100％を超えた列車があったということです。