＜40・50代ヘア＞なんか古く見える？（泣）→【外はねボブ】で脱・昭和しよ♡

「なんだか今の髪型が古臭い気がする……」そんなミドル世代の悩みを解消するなら、外はねボブで今っぽくアップデートしてみて。キュッとくびれたシルエットでトレンド感アップが狙えるのはもちろん、小顔見えも叶うかも。40・50代も参考にしたいヘアスタイルを多数紹介しているプロのヘアスタイリストさんのInstagram投稿から、大人に似合うきれいめ外はねボブを集めました。

上品 & カジュアルを両立した外はねボブ

肩につくレングスのボブは、毛先を外はねにして顎下を目安にキュッとくびれを作ることで、今っぽく印象チェンジできそうです。トップにレイヤーをきかせて丸みを持たせながら、毛先は軽やかに毛量調節をして、上品さとカジュアルさを両立させたスタイルに。柔らかく女性らしい雰囲気の暖色系カラーも、ミドル世代の垢抜けにひと役買ってくれそう。

メリハリのあるシルエットで360度サマ見え

トップから全体的にしっかりとレイヤーを施し、ふんわりと丸みを持たせた女性らしい雰囲気のボブヘア。毛先をくるんと丸く外はねにしてメリハリのあるシルエットを作れば、一気に今っぽくアップデートできそう。首まわりがキュッとくびれることで、ナチュラルに小顔見えが期待できるかも。短めのレイヤーで毛先に遊び心のある動きが生まれ、360度オシャレ見えが叶うはず。

ナチュラルなレイヤーで好感度アップ

マンネリになりがちな暗髪ボブには、レイヤーカットでトレンド感をプラスしてみて。ふわっとした無造作なシルエットで、ナチュラルにオシャレ見えするはず。毛先をキュッと外はねにしてメリハリをつけると、カジュアルながらも大人ムードが漂います。透明感のあるアッシュ系のカラーも、上品さを引き出すポイント。

ぱつっとボブでクール & カジュアルに

シャープなラインをしっかりと見せる切りっぱなしボブ。毛先を外はねにすることで、程よくカジュアルで親しみやすい雰囲気に。白髪ぼかしのハイライトを入れているため、髪が伸びてきても白髪が目立ちにくいのが魅力的。ヘアスタイリストの@iimuro_yukiiさんによると「乾かしてバームをつけたら完成」とのことで、セットも楽ちんなようです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nodiss_miuk様、@imagine_akiyama様、@odaryo_0622様、@iimuro_yukii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M