夏の甲子園ベスト8揃う 準々決勝で春夏連覇狙う横浜は県岐阜商と激突 昨夏Vの京都国際は山梨学院と対戦
第107回全国高等学校野球選手権大会は第12日を終えベスト8が揃った。準々決勝の組み合わせも決定し、27年ぶり2度目の春夏連覇を狙う横浜（神奈川）は県岐阜商（岐阜）と、史上7校目の夏連覇を狙う京都国際（京都）は山梨学院（山梨）と対戦する。関東第一（東東京）と日大三（西東京）は15年ぶりの“東西東京対決”が実現。沖縄尚学（沖縄）と東洋大姫路（兵庫）は第4試合にベスト4の最後の枠をかけて戦うことが決まった。
【大会第13日・準々決勝組み合わせ】
第1試合 京都国際（京都）vs山梨学院（山梨）
第2試合 関東第一（東東京）vs日大三（西東京）
第3試合 県岐阜商（岐阜）vs横浜（神奈川）
第4試合 沖縄尚学（沖縄）vs東洋大姫路（兵庫）
【ベスト8進出校の勝ち上がり】
・日大三（西東京）
2回戦 3ー2 vs豊橋中央（愛知）
3回戦 9ー4 vs高川学園（山口）
・山梨学院（山梨）
2回戦 6ー2 vs聖光学院（福島）
3回戦 14ー0 vs岡山学芸館（岡山）
・京都国際（京都）
2回戦 6ー3 vs健大高崎（群馬）
3回戦 3ー2 vs尽誠学園（香川）
・関東第一（東東京）
2回戦 6ー1 vs中越（新潟）
3回戦 4ー1 vs創成館（長崎）
・県岐阜商（岐阜）
1回戦 6ー3 vs日大山形（山形）
2回戦 4ー3 vs東海大熊本星翔（熊本）
3回戦 3ー1 vs明豊（大分）
・横浜（神奈川）
1回戦 5ー0 vs敦賀気比（福井）
2回戦 5ー1 vs綾羽（滋賀）
3回戦 5ー0 vs津田学園（三重）
・沖縄尚学（沖縄）
1回戦 1ー0 vs金足農（秋田）
2回戦 3ー0 vs鳴門（徳島）
3回戦 5ー3 vs仙台育英（宮城）
・東洋大姫路（兵庫）
1回戦 5ー3 vs済美（愛媛）
2回戦 8ー4 vs花巻東（岩手）
3回戦 3ー2 vs西日本短大付（福岡）