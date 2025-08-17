新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」は１７日の有明アリーナ大会で優勝決定戦が行われ、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＥＶＩＬを撃破し、初優勝を飾った。

「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の面々をセコンドにつけたＥＶＩＬの極悪殺法に大苦戦を強いられた。試合に介入してきたディック東郷、ドン・ファレに加えてＳＡＮＡＤＡ、高橋裕二郎、金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩの７人が退場すると、今度は成田蓮が乱入。しかし、ここはＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．が登場し、成田を連れ去って行った。

これでようやく１対１の状況が生まれ、互いに一歩も引かない意地の張り合いとなる。竹下は掟破りのＥＶＩＬ（変型大外刈り）、ブルーサンダー、ダイビングセントーンで攻勢に出るも、裏ＥＶＩＬ、ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＤＥＡＴＨＬＯＣＫで反撃を許した。

膝の痛みからワガママに行けない竹下は、急所攻撃からラリアートを浴びて窮地に。それでもＥＶＩＬを回避する、とラストライドを発射して再逆転。最後は強烈なエルボーからレイジングファイヤーで３カウントを奪ってみせた。

２０１２年８月に現役高校生レスラーとしてデビューし、今年からは史上初となる新日本、ＤＤＴ、米国・ＡＥＷの３団体所属選手に。唯一無二のキャリアを歩み、ついにＧ１の頂に到達したジ・アルファはリングの上で男泣き。

「やっぱりプロレスラーになって良かったです。俺が思うプロレスラーは、夢を見る者、夢をかなえる者、そして夢を与える者です」と語り始め「お前らよく聞けよ！ そのプロレスラーの頂点に立ってるのはこの俺や。お前らの夢を俺に乗っけろ。まだ見たことのない景色見せてやるよ。世界のプロレスかい、まだまだ俺が面白くしてやる。それが俺からのメッセージだ。フロム・ジ・アルファ」と力強く宣言した。