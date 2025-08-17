ZB1ソン・ハンビン、キュートな“羊”に変身?!韓国式サウナルックが話題に「可愛すぎる…」【PHOTO】

ZEROBASEONEのソン・ハンビンが、愛らしいビジュアルでファンの心を射止めた。

【独自写真】ソン・ハンビン、「一人だけ発光してる…？」と話題

8月14日、ソン・ハンビンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新し、「一緒にチムジルバンデートしようか？」というコメントとともに写真を投稿した。

投稿された写真の中でソン・ハンビンは、タオルを羊の頭のように巻き、チムジルバン（韓国式サウナ）の定番「ヤンモリスタイル」を披露。鮮やかなピンクが目を引くTシャツとハーフパンツ姿でキュートな一面を見せた。

また、ZEROBASEONEの公式キャラクター「zeroni」のぬいぐるみを肩に乗せてポーズをとる姿からは、お茶目で可愛らしい魅力が存分に伝わってくる。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）ソン・ハンビン

投稿を見たファンからは、「可愛すぎる！」「愛おしい…」「チムジルバンより癒やされる」などのコメントが寄せられている。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、9月1日に1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースする。