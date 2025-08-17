東京女子プロレスの夏のシングル・トーナメント「第１２回東京プリンセスカップ」決勝戦（２３日、東京・後楽園ホール）は「渡辺未詩ＶＳ遠藤有栖」に決定した。

渡辺は１７日の大阪大会でベテラン・中島翔子との準決勝を制し、２０２２年以来３年ぶりの決勝戦進出を決めた。試合後、リング上でファンに「私はプリンセスなので絶対に負けません」と誓う。さらに「私が決勝まで進んだ年に新しくなった、あのプリンセスの称号であるピンクのトロフィーを手にできるように絶対に後楽園、有栖に負けません」と必勝を期した。

対角に立つには１回戦でハイパーミサヲ、準々決勝で山下実優と先輩を倒し、この日の準決勝でライバルの荒井優希から初めて勝利した遠藤だ。「準決勝で荒井優希に勝てて、初めて優勝が見えてきました。あのトロフィーは私に似合うと思う。ピンクはいままであんまり身に着けてこなかったけど、最近ピンクがとっても大好きなので。私が優勝して、夏女に私がなります」と宣言。９月１３日には地元・会津若松市での凱旋大会を控える。地元の観光大使としても「絶対に会津にトロフィーを持って帰ります！」と誓った。