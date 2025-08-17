「隣でも違和感なし」TAKUROの妻・岩堀せり、米有名タレントとのツーショット？ 「本物と思いました」
GLAYのリーダー・TAKUROさんの妻でモデルの岩堀せりさんは8月15日、自身のInstagramを更新。有名タレントとのツーショット？ を披露しました。
この投稿にファンからは、「美しすぎます」「クリスジェンナーの隣でも違和感なし」「ず〜っと可愛い」「本物と思いました」との声が寄せられています。
「本物と思いました」岩堀さんは、顔文字と共に3枚の写真を載せています。アメリカのタレントでソーシャライトとして世界的に有名なクリス・ジェンナーさんとのツーショット！ かと思いきや、本物そっくりの蝋人形とのツーショットを披露。人形の隣でヒョウ柄トップスに黒いパンツ姿の岩堀さんが足を組んで座るツーショットもあり、岩堀さんのゴージャスさも負けていません。
「なりたい夫婦ナンバーワン」岩堀さんは7月31日の投稿では、夫でロックバンド「GLAY」のギタリスト・TAKUROさんとTravis Japanのロサンゼルス公演を訪れた際の写真を載せています。公演の帰りに頼んだ「MEGAマルガリータ」を前に撮影した夫婦ツーショットを披露し、ストローで飲む無表情な岩堀さんや巨大なマルガリータを見つめるTAKUROさんの驚いたような表情が印象的です。
コメントでは「仲良し夫婦で素敵」「TAKUROさんの顔芸（？）最高です」「尊いショット！」「憧れのご夫婦」「なりたい夫婦ナンバーワン」「TAKUROさんがせりさんのストロー支えててあげてなんて素敵な旦那さんなんだろう」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)