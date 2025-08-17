ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¡ÈÍá°á»Ñ¡É¤Ç¹â¹»À¸°ÊÍè¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤òËþµÊ¡Ö²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á»Ñ¤Ç²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¹â¹»À¸°ÊÍè¡É¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÇÍá°á»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ºù°æÆüÆà»Ò
¡¡¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡×¤È¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤Ã¤È¤ËºÇ¹â¡£Á´¥Í¥¿Á´Éô¥Ä¥Ü¤Ç¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë??¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥½¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¿´¤«¤é»×¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢Âç¹¥¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡¢¡¢¡¢DVD BOXÀäÂÐ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Íá°á»Ñ¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¾å¤²¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥é¥à¥Í¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£¡ÖÌÚ¹¹ÄÅ²Ö²ÐÂç²ñ½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤¬¹â¹»À¸°ÊÍè¤«¤â¤Ç¡¢¥É¥ó¤Ã¤Æ¶»¤Ë²»¤¬¶Á¤¯¤¿¤Ó¤Ë²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²°Âæ¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤ ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÍá°á¤Ë¤Þ¤È¤áÈ±ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍá°á»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
