歌舞伎俳優・片岡仁左衛門（８１）が１７日、京都・北野天満宮を訪れた。東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２〜２４日千秋楽）の「通し狂言 菅原伝授手習鑑」で当たり役の菅丞相（菅原道真）を５年ぶりに演じるため、その成功祈願が目的。

同所は道真をまつる全国１万２０００の天満宮・天神社の総本社。京都で生まれ育った仁左衛門は、何度も訪れている場所だが、この役での成功祈願は福岡・太宰府天満宮が多かったため、意外にも初めて。「ここに来ると温かみを感じ、どこか仲間に会えるような気持ちになる」と感慨深げ。当たり役の菅丞相は「筆法伝授」が６回目、「道明寺」が７回目。「ありがたい。できることに感謝したい。演技をする、という意識が残っているようではいけない」と究極の自然体を追い求める。

この役で伝説をつくった祖父と父（１１、１３代目仁左衛門）にならい、今回もけいこが始まれば、千秋楽まで好物の牛肉を絶つ。牛が天神さまの使いで道真が丑年生まれというのが、理由だ。境内にも多くの牛が鎮座する。動物性たんぱく質は「他にいろいろありますよ、豚とか。いいサプリも」と栄養面での心配はなさそう。

なお公演はＡプロ、Ｂプロとあり、仁左衛門の出演は昼の部Ａプロで、武部源蔵を松本幸四郎（５２）が演じる。Ｂプロの菅丞相は幸四郎が演じ、源蔵を市川染五郎（２０）の配役。

「秀山祭」は名優、初代中村吉右衛門の生誕１２０年を記念し、その功績を顕彰し、芸の継承を目的に２００６年、２代目吉右衛門が中心となり始まった。初代にゆかりある演目が選ばれる。

今回の「菅原伝授手習鑑」の通しでは「加茂堤」「筆法伝授」「道明寺」（以上昼の部）、「車引」「賀の祝」「寺子屋」（以上夜の部）が上演。菅丞相が最初に登場するのが「筆法伝授」。現在、有名な演目として知られるが、長らく上演されなかったものを約６０年ぶりの復活（１９４３年）に動いたのが初代吉右衛門だったといわれる。