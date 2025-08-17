第１０７回全国高校野球選手権大会は１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

１９日の準々決勝第１試合は、昨夏優勝校の京都国際と２０２３年センバツ優勝校の山梨学院が激突。２回戦で健大高崎に３失点完投勝利、尽誠学園との３回戦でも４回無失点の好投を見せた京都国際のエース・西村一毅に、３回戦で１４得点を挙げ、初めての夏８強入りを果たした山梨学院の強力打線が相対する。

同第２試合は１５年ぶりとなる東京対決。昨夏準Ｖの関東第一は、背番号１・坂本慎太郎が投打で軸。創成館との３回戦では２安打２打点を挙げた。日大三は豊橋中央との２回戦で決勝本塁打を放った２年生４番・田中諒を中心に、伝統の強打で７年ぶりとなる８強に進出した。

第３試合には、春夏連覇を目指す横浜が登場する。２年生右腕・織田翔希は、津田学園との３回戦で今大会２度目の完封勝利。投打に高い総合力で４強進出を狙う。県岐阜商は、３回戦で史上４校目、公立校では初めてとなる甲子園通算９０勝に到達。投手陣はエース柴田蒼亮を中心に、２試合ともに３失点と安定感がある。５番に座る宮川哲平や、左手にハンデを持つ横山温大などが安打を積み重ね、王者に立ち向かう。

第４試合は２年生エース・末吉良丞を擁する沖縄尚学が登場。仙台育英との３回戦では、１１回を１２奪三振３失点。１６９球で完投勝利を挙げ、今大会を席巻している。対する東洋大姫路は、背番号１の木下鷹大と背番号１０の阪下漣がＷエース。３回戦は木下が６回１／３を無失点の好投を見せた。１９８２年以来となる夏４強入りを狙う。

◆１９日の準々決勝

第１試合：京都国際（京都）−山梨学院（山梨）＝午前８時

第２試合：関東第一（東東京）−日大三（西東京）＝午前１０時３０分

第３試合：県岐阜商（岐阜）−横浜（神奈川）＝午後１時

第４試合：沖縄尚学（沖縄）−東洋大姫路（兵庫）＝午後３時３０分