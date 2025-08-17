◇セ・リーグ 巨人1―3阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人の赤星優志投手（26）が17日、阪神戦（東京D）に今季20度目の先発登板。0―0の4回に3点を失い、4回76球5安打3失点（自責1）でチーム単独ワーストとなる今季8敗目を喫した。この敗戦で赤星は阪神戦7連敗。試合後には4回の投球を振り返り「何とか無失点でと…あそこを最少（失点）でいければ分からない試合になったと思うんですけど、一気に3点取られてしまったので、そこを反省したいなと思います」と肩を落とした。

先発予定だった10日のDeNA戦（横浜）が雨天中止で、3日以来の先発マウンドとなった赤星。3回まで丁寧なピッチングで阪神打線を無失点に抑えたが、0―0で迎えた4回に2死から3連打を浴び、右翼手・丸の後逸も絡み3点を失った。

今季20度目の登板。ローテーションを守る難しさについて赤星は「やっぱり1年間回った経験もないですし、本当に回ってる人は凄いなっていうのは実感できてます。それをできるようにならないといけないなって思って」と言葉をかみ締めるように語った。

改めて自身のピッチングを振り返り「立ち上がりは何とかいつも通りの感じでいけていたんですけども、2回以降スピードも落ちていたんでなかなかこう…怖さというか、スピードが出ていない分丁寧にというところで甘くなったボールも多かった。スピードも戻していければベストだと思うんですけど、このまま戻らない中で投げるってなった時に、制球の部分でもっと修正が必要かなと思いました」と冷静に自己分析した。

杉内コーチは「初めての経験でしょうからね。開幕からずっとローテーションを守ってるっていうのはね。ちょっとへばってるってのは分かるんですけどね。もうひと踏ん張りのとこでしょうね」と疲労の部分を気遣いながら奮起に期待。26歳右腕は「またちゃんと調整して来週頑張りたいなと思います」と前を向いた。