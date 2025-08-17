¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ë¥É¥ô¥©¡¼¥ó¡×48ºÐ²Î¼ê¡¢¿åÃå»Ñ¤Çº°ÊË¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¡ª¡¡¡Ö¥¢¥Ò¥ë¸ý¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×
²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤Î¿åÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤àÉ¹Àî¤µ¤ó¤Î¤¤áºÙ¤«¤ÊÈ©¤äÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¯¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¤Î¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±»ß¤á¡¡¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¤Ë¥É¥ô¥©¡¼¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÆü¸÷¤Î²¼¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¡õ¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÇÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¥×¡¼¥ë¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿å¤«¤é¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÎÃ¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¨¡Ä¤«¤ï¤è¡×¡Ö¥¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¤É¤³¤Î¥Þ¥À¥à¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤·È©¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤è¡×¡Ö¥¢¥Ò¥ë¸ý¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¡×¤Ê¤É¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£