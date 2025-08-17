「戦争のない世界は実現しない」と7割近くが回答――そんな調査結果が日本赤十字社（東京都港区）による「戦後80年に関する意識調査（2025年）」でわかりました。また、核兵器の使用や保有については、約半数が「保有も使用もすべきではない」と回答した一方で、「使用すべきではないが、自衛のために保有することは致し方ない」が3割近くに上ったそうです。



【調査結果】戦争のない世界が実現すると思いますか？

調査は、日本国内の男女1200人（10〜60代以上の男女各100人）を対象として、2025年6月にインターネットで実施されました。



まず、「第二次世界大戦にまつわる月日の認知」について聞いたところ、「広島に原爆が投下された月日」は78.3％、「長崎に原爆が投下された月日」は73.0％、「第二次世界大戦が終戦した月日」は74.3％が「知っている」と回答しました。



また、「戦争体験者の話を直接聞いた経験」については、50.1％が「ある」と回答。話を聞いた相手としては、「祖父母、曾祖父母」（46.6％）、「語り部活動をしている人」（37.9％）、「資料館などの施設のスタッフ」（26.6％）などが上位となり、「戦争体験を将来に伝えることが大切」と思う人は87.6％に上りました。



続けて、「今の『世界』が平和だと思いますか」と尋ねたところ、「思う」と答えた人は18.3％にとどまったのに対して、「今の『日本』が平和だと思う」と答えた人は55.7％と過半数を超えました。その一方で、53.2％の人が「将来的に日本が戦争の当事者になる可能性がある」と考えていこともわかりました。



また、「戦争のない世界が実現すると思いますか」という質問に対して、「実現すると思う」と答えた人は18.4％にとどまり、「実現しないと思う」と答えた人が68.6％で7割近くに上りました。



次に、「核兵器の使用や保有についての考え」を聞いたところ、「保有も使用もすべきではない」（51.8％）が半数となった一方で、「使用すべきではないが、自衛のために保有することは致し方ない」（28.3％）が3割近くとなりました。



また、「核兵器廃絶の動きや取り組み」について「関心がある」と答えた人は65.1％。一方、「核兵器に対する考え」については、「核兵器は人類に甚大な被害をもたらす」（54.3％）が最多となったものの、「抑止力として有効だと思う」（27.3％）、「核の傘があることで平和が保たれる側面もある」（22.2％）といった意見もみられました。



最後に、「国際人道法などの戦時のルールの認知度」を調べたところ、「ルール名も内容も知っていた」が13.3％にとどまった一方、「ルール名も内容も知らなかった」が43.2％、「内容は知っていたが、ルール名は知らなかった」が31.9％、「ルール名は知っていたが、内容は知らなかった」が11.7％という結果になりました。



【出典】

▽日本赤十字社『戦後80年に関する意識調査（2025年）』