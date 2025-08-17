70ºÐÌÜÁ°¡ª¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¤¬°ìÀ¸·üÌ¿à¸Ï¤ì¤Ê¤¤áÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â!!¡Ö¥Þ¥¸¼ã¤¤¤ï¶Ã¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â©»Ò²ÈÂ²¤ËÁá¤á¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¹Á½Ð¿È¤Î²Î¼ê¤Ç¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó(69)¡£20Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ø¤Î¾®Î¹¹Ô¤Ë¤â¤Ä¤ì¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ã´³¤¿¤É¤¿¤É¤·¤µ¤ò»Ä¤¹ÆüËÜ¸ì¤òÄÖ¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¼ã¤¤¤ï¶Ã¤¡×¡Ö70ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢åºÎï¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¢¥°¥Í¥¹¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹á¹Á½Ð¿È¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¤Ï1972Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤Ê¤²¤·¤Î²Ö¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£