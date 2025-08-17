全国高校総体（インターハイ）は17日、岡山市の実父アリーナ岡山で柔道女子の個人4階級が行われ、70キロ級は郄橋南乃（福岡・大牟田）が2連覇を果たした。

2回戦から登場したシードの郄橋は初戦を合わせ技で一本勝ち。その後も内股や背負い投げなどで一本勝ちを重ねた。決勝は小峰葵結（佐賀商）から技ありを奪い、頂点に立った。

郄橋は春の全国高校選手権で団体と個人の無差別級の2種目制覇を達成。6月の全九州大会で右肩を痛め、7月下旬に福岡市で行われた体重無差別の団体戦「金鷲旗」は出場しなかった。一方で4月の全日本選抜体重別選手権で大学生を破るなど、シニアでの活躍の場を広げている実力を示した。

【郄橋南乃の今大会勝ち上がり】

1回戦 シード

2回戦 合わせ技 中村 宙来（新発田）

3回戦 内 股 三谷 柚月（四日市商）

4回戦 背負い投げ 前川 茉愛（飛龍）

準決勝 けさ固め 重富来羅琉（生光学園）

決 勝 技 あ り 小峰 葵結（佐賀商）

【女子の今大会覇者】

団 体 比 叡 山（滋賀）

48キロ級 富田伊央莉（広島皆実）

52キロ級 武田 桃佳（佐久長聖）

57キロ級 鹿釜奈々美（南 筑）

63キロ級 織茂 永愛（桐蔭学園）

70キロ級 郄橋 南乃（大牟田）

78キロ級 勝又 美涼（富士学苑）

78キロ超級 荻野 友里（国士舘）