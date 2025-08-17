70キロ級は盒尭酣機並臾凝帖砲2連覇 故障乗り越え意地【全国高校総体・柔道女子】
全国高校総体（インターハイ）は17日、岡山市の実父アリーナ岡山で柔道女子の個人4階級が行われ、70キロ級は郄橋南乃（福岡・大牟田）が2連覇を果たした。
2回戦から登場したシードの郄橋は初戦を合わせ技で一本勝ち。その後も内股や背負い投げなどで一本勝ちを重ねた。決勝は小峰葵結（佐賀商）から技ありを奪い、頂点に立った。
郄橋は春の全国高校選手権で団体と個人の無差別級の2種目制覇を達成。6月の全九州大会で右肩を痛め、7月下旬に福岡市で行われた体重無差別の団体戦「金鷲旗」は出場しなかった。一方で4月の全日本選抜体重別選手権で大学生を破るなど、シニアでの活躍の場を広げている実力を示した。
【郄橋南乃の今大会勝ち上がり】
1回戦 シード
2回戦 合わせ技 中村 宙来（新発田）
3回戦 内 股 三谷 柚月（四日市商）
4回戦 背負い投げ 前川 茉愛（飛龍）
準決勝 けさ固め 重富来羅琉（生光学園）
決 勝 技 あ り 小峰 葵結（佐賀商）
【女子の今大会覇者】
団 体 比 叡 山（滋賀）
48キロ級 富田伊央莉（広島皆実）
52キロ級 武田 桃佳（佐久長聖）
57キロ級 鹿釜奈々美（南 筑）
63キロ級 織茂 永愛（桐蔭学園）
70キロ級 郄橋 南乃（大牟田）
78キロ級 勝又 美涼（富士学苑）
78キロ超級 荻野 友里（国士舘）