全国高校総体柔道女子７０キロ級で優勝した大牟田・盒尭酣　

　全国高校総体（インターハイ）は17日、岡山市の実父アリーナ岡山で柔道女子の個人4階級が行われ、70キロ級は郄橋南乃（福岡・大牟田）が2連覇を果たした。

　2回戦から登場したシードの郄橋は初戦を合わせ技で一本勝ち。その後も内股や背負い投げなどで一本勝ちを重ねた。決勝は小峰葵結（佐賀商）から技ありを奪い、頂点に立った。

　郄橋は春の全国高校選手権で団体と個人の無差別級の2種目制覇を達成。6月の全九州大会で右肩を痛め、7月下旬に福岡市で行われた体重無差別の団体戦「金鷲旗」は出場しなかった。一方で4月の全日本選抜体重別選手権で大学生を破るなど、シニアでの活躍の場を広げている実力を示した。

　【郄橋南乃の今大会勝ち上がり】
1回戦　　シード
2回戦　合わせ技　　中村　宙来（新発田）
3回戦　内　　　股　三谷　柚月（四日市商）
4回戦　背負い投げ　前川　茉愛（飛龍）
準決勝　けさ固め　　重富来羅琉（生光学園）
決　勝　技　あ　り　小峰　葵結（佐賀商）

　【女子の今大会覇者】
　　団　体　　比　叡　山（滋賀）
　48キロ級　富田伊央莉（広島皆実）
　52キロ級　武田　桃佳（佐久長聖）
　57キロ級　鹿釜奈々美（南　　筑）
　63キロ級　織茂　永愛（桐蔭学園）
　70キロ級　郄橋　南乃（大牟田）
　78キロ級　勝又　美涼（富士学苑）
78キロ超級　荻野　友里（国士舘）