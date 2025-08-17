タレント三船美佳（42）が17日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。三船家の驚くべき富豪ぶりを明かした。

“自分って金持ちだなと思った瞬間”をテーマにトーク。月亭方正がうどん屋での駐車券の話、FUJIWARA・藤本敏史が回転ずし店でのシャリの量の話と、庶民的な話題でMC・上沼恵美子に「小っちゃ！」とツッコまれる中、三船だけがレジェンド俳優“世界のミフネ”こと三船敏郎さんの娘らしい桁外れのエピソードを披露した。

以前、家族で米ラスベガスに行った際、エルビス・プレスリーのミュージアムを訪問。ドアを開けるとまずプレスリーが本当に乗っていた愛車のロールス・ロイスが展示されていたという。

「みんな“わあ！”ってなってんだけど、私の場合はパパが乗ってたのとまったく同じ車種だったんですよ。だから“懐かしい…”って」と一人だけまったく違う感慨に浸っていたと振り返った。

帰国後、そのロールス・ロイスについて調べてみると、「日本に2台しかないって。じゃあもう1台どこにあるんだろうと思ったら、皇室に…。うちと皇室にしかないって分かった」とにっこり。これに上沼は「へえ〜！…嫌味！奥さん、嫌味です」とテレビカメラに向かって訴えたが、「でもね、こういう話をしないといけない。ゴージャス！」とエピソードの威力を称えた。三船は「私じゃなくてお父さんの話なんで…」と謙遜していた。