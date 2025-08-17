◇パ・リーグ ロッテ0―1ソフトバンク（2025年8月17日 みずほペイペイD）

先発の西野が5回を2安打無失点と好投したが、打線は11三振を喫し、わずか4安打。0―0の9回に登板した益田が1死一、三塁から牧原大に右前適時打を浴びて今季9度目のサヨナラ負けで、今季のソフトバンク戦の負け越しも決定。零敗は20度目となり、今季ワーストタイの借金25に逆戻りした。

ソフトバンクの先発モイネロを攻めあぐねた。3回先頭の1死二塁では西川、池田が2者連続三振。5回2死二塁は藤原が遊ゴロに倒れた。続く6回には先頭の西川が左前打で出塁したものの、池田が送りバントに3度トライも失敗（記録は三振）、続く山本が三ゴロ併殺に倒れた。

吉井監督は「相手がああいうピッチャーなんで、こういう展開になるとは思ってた」とした上で「池田がバント失敗したのがちょっと、ホントに強いチームになろうと思ったらああいうの決めなきゃいけない」と苦言。9回の守りでは先頭に四球を与え、暴投、さらには三盗を許したとあって、「ああいうミスを減らしていかないと、なかなか、こういうゲームはものにできないかと思います」と振り返った。

一方で、右前腕屈筋群の筋損傷から復帰し、2カ月ぶりに先発し、5回無失点だった西野については「良かったですよ。50球ぐらいで握力なくなるのかなと思ったけど、しっかり70球投げられたんで。順調に回復してると思います」と評価した。