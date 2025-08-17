◇第107回全国高校野球選手権大会（17日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は17日、3回戦の4試合が行われました。

沖縄尚学（沖縄）は仙台育英（宮城）を延長タイブレークで下し、2年ぶりの準々決勝進出を決めました。1点を追う7回、真喜志拓斗選手（3年）のタイムリーで同点として延長戦へ突入。迎えた11回表、宜野座恵夢選手（3年）のタイムリー3ベースなどで2点をあげて勝利をものにしました。投げては末吉良丞投手（2年）が延長11回まで169球を投げきり、12奪三振の力投。敗れた仙台育英は吉川陽大投手（3年）が151球の熱投もあと一歩及ばず敗退となりました。

春夏連覇を狙う横浜（神奈川）は、津田学園（三重）に完封勝ちを収めました。先発した織田翔希投手（2年）は9回106球5奪三振で、初戦の敦賀気比（福井）戦に続いて今大会の2度目の完封勝利。打線は3回に相手のエラーも絡み2点を先制するとその後も追加点をあげ、試合を終始優位に進めました。敗れた津田学園は春夏通じ初めて3回戦に進出しましたが、ベスト8入りはなりませんでした。

東洋大姫路（兵庫）は西日本短大付（福岡）との接戦を制し、夏の甲子園では2011年以来14年ぶりのベスト8入りを決めました。3回に2点を先行されましたが、4回表の攻撃ですぐさま1点を返します。さらに5回、高畑知季選手（3年）と白鳥翔哉真選手（3年）の連続タイムリーで逆転すると、3回途中からリリーフした木下鷹大投手（3年）が西日本短大付に得点を与えず勝利。勝った東洋大姫路は試合後の抽選で、沖縄尚学と準々決勝を戦うことが決まりました。一方、敗れた西日本短大付は東洋大姫路を上回る10安打を放ちましたが、あと1点が届きませんでした。

県岐阜商（岐阜）は明豊（大分）に勝利し、夏は2009年以来16年ぶりにベスト8へ進出しました。初回、満塁から宮川鉄平選手（3年）のタイムリー2ベースなどで3点を先制。このリードを3投手によるリレーで明豊の反撃を1点に抑え、逃げ切りに成功しました。敗れた明豊は2度の満塁のチャンスを生かせませんでした。勝った県岐阜商は準々決勝で横浜と対戦します。

大会は休養日を1日挟み、13日目となる19日に準々決勝の4試合が行われます。京都国際（京都）が山梨学院（山梨）と、関東第一（東東京）が日大三（西東京）と対戦。県岐阜商は横浜と、沖縄尚学は東洋大姫路と準決勝をかけた試合に臨みます。

▽17日の結果

〈3回戦〉

沖縄尚学（沖縄）5-3仙台育英（宮城）

横浜（神奈川）5-0津田学園（三重）

東洋大姫路（兵庫）3-2西日本短大付（福岡）

県岐阜商（岐阜）3-1明豊（大分）

▽19日の日程〈準々決勝〉京都国際（京都）vs山梨学院（山梨）関東第一（東東京）vs日大三（西東京）県岐阜商（岐阜）vs横浜（神奈川）沖縄尚学（沖縄）vs東洋大姫路（兵庫）