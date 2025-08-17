第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）第３試合は東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）に３―２と逆転勝利し、１４年ぶりの８強入りを決めた。

３回途中から登板したエース木下（３年）が流れを渡さず、５回に高畑（３年）、白鳥（３年）の連続適時打で逆転に成功。９回まで４安打無失点、８奪三振の好投を見せた木下は「どんな状況でも投げれる準備はできていた。うまく立て直してコースに丁寧に投げた。（打線の）追加点を願うわけでもく、この１点を粘って投げ切ろうと思った」と振り返った。７回には一死一、二塁の大ピンチで４番・佐藤（３年）、５番・安田（３年）を連続三振に切り「要所を１００％の力で絶対押さえるということを日々やってきた。それができた」と胸を張った。

しのぎ合いを制した岡田監督は「県大会からこういうゲームがあった。何とか木下が頑張った。バント失敗やエラーもあったけど、バッテリーがうまく考えてやってくれた。バッテリーの勝利」と汗を拭き、沖縄尚学との準々決勝に向け「投手陣も野手もレベルが高い。何とか食らいついて粘り強く、関西の野球をやりたい」と意気込んだ。